Mäluseadmete tootja Buffalo on ühte imepisikesse USB mälupulka ära mahutanud nüüd 1 TB mälumahu, mis tähendab, et see ülipisikene salvestusseade võib hoida endas kogu sinu elutööd, kuid on nii pisike, et võib kergelt ära kaduda. Hoida tuleb seda hinnalist tükki hoolega ja soovitavalt mõnes suuremas karbis.