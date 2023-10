Mis tõi Robin Koolile võidu ajaloolisel turniiril?

Counter-Strike 2's first Champions 🏆 pic.twitter.com/2vMcXIBVIs

FaZe’i vastaseks finaalis oli paljudele üllatuse teinud Ameerika meeskond Complexity. Peale Liquidi ja Cloud9 siirdumist Euroopa turule on Complexity näol tegemist uue Ameerika esinumbriga. Tiimi tähtmängija on pikalt Liquidi ridades aega veetnud Jonathan «EliGe» Jablonowski.

Tasavägine oli ka FaZe’i poolt valitud Nuke. Euroopa segatiim on seda kaarti viimasel ajal mänginud palju ja väga edukalt. Suuresti ropzi abil, kes elimineeris kaardi jooksul kõige rohkem vastaseid, võitis FaZe kaardi 13-10.

Tõeline möll läks aga lahti otsustavas kaardis. Saatuse ja natuke ka FaZe Clani soovil sai otsustavaks kaardiks Ancient. Kui esialgu tundus, et viimaseks kaardiks on FaZe käe soojaks saanud ja võit on ligidal, siis tuuled pöördusid kiirelt.