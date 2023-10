KLEIT, MIS MUUDAB VÄLIMUST ⟩ Fototarkvara tootja tuli ootamatult välja kõrgtehnoloogilise rõivaga

Adobe avalikustas oma hiljuti toimunud üritusel mitte ainult uue tarkvara, vaid ka kleidi, mis kõrgtehnoloogiliselt välimust muudab. Tegemist on projektiga «Primrose», mille kallal teadlased on töötanud rohkem kui aasta. Digitaalne kleit on ka hea näide taaskasutusest, sest kui ühest välimusest ära tüdined, ei pea uut rõivast ostma, piisab vaid äpiga uue välimuse üles (või selga) laadimisest.