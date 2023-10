HyperloopTT keskendub kiirtranspordi lahendustele ja avalikustas täna oma üksikasjaliku plaani transpordilahendusest HyperloopTT Express Freight, mis on uutmoodi kaubaveo-kapslisüsteem. See peaks oma kiiruse, tõhususe ja jätkusuutlikkusega kogu logistikasektorit oluliselt muutma. Süsteem töötati välja koostöös auhinnatud disaini- ja konsultatsioonifirmaga Tangerin, mis on spetsialiseerunud transpordilahenduste disainile.