Smart-IDd saab nüüd kasutada Apple Watchi nutikellal

Uue funktsiooniga saavad Apple Watchi kasutajad digitaalselt allkirjastada ja autentida näiteks olukorras, kus nutitelefoni pole käepärast. See eeldab Smart-ID rakenduse olemasolu nutitelefonis, kust kõik Smart-ID toimingud algatatakse, kuid on sama turvaline nagu nutiseadmes.

«Kui me küsisime Smart-ID kasutajate käest, kuidas saaksime aidata neil oma digitaalse elu asjaajamisi veel lihtsamalt teha, oli üks suurtest soovidest nutikella tugi. Nüüd saabki Smart-IDd Apple Watchil kasutada ja autentimine ning elektrooniline allkirjastamine on kindlasti veelgi lihtsamad. See on eriti oluline, arvestades, et Smart-IDd saab kasutada rohkem kui tuhandes e-teenuses, sealhulgas 12 suurimas Baltikumi pangas,» ütles SK ID Solutionsi äriteenuste juht Piruza Harutjunjan.