Talverehvid on Eestis lubatud juba alates 15. oktoobrist, kohustuslik on vähemalt 3 mm sügavune rehvimuster. Kolmemillimeetrise jääksügavusega rehve pole aga mõtet sügisel enam autole alla panna, sest need kuluvad hooaja jooksul veel õhemaks, lisaks ei pruugi kolmemillimeetrine mustrisügavus tagada enam sellist turvalisust nagu uued rehvid.