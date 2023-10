USA üüratud liitiumivarud võivad muuta kogu elektriautode äri

Praegu toetuvad Ühendriigid vaid miljonile tonnile omamaisele liitiumivarule. Liitiumitoodangut mõõdetakse vahel ka liitiumkarbonaadi ekvivalendis (LCE). Liitiumi kogus massi järgi selles on umbkaudu 19 protsenti – see selgitab, miks vahel võivad arvud liitiumi kaevandamise ja tootmise kohta ligi viis korda erineda.

Kõige rohkem kasutatakse liitiumit sõidukite akudes – sinna kulub üle kolmveerandi maailma liitiumitoodangust. Metallilise liitiumi (mitte karbonaadi) maailma aastane toodang jääb suurusjärku 100 000 tonni ja see kasvab. Kuigi Hiina pole suurimate liitiumivarudega riik maailmas, on seal toimunud oluline areng: selle riigi ettevõtted on muutunud maailma suurimateks elektriautode tootjateks ning müüvad aastas üle kümne miljoni elektriauto, millest kolmveerand on puhtalt akuautod, ning omakorda üle poole neist on toodetud Hiinas.