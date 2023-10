Tehisaju digiriigis: kas oht või abi?

Lisaks on tehisintellektil juba lastud maksuauditite jaoks koostada esimesi riskimudeleid, et leida deklaratsioonidest ameti täiendavat tähelepanu nõudvaid ebakõlasid. Rozovi sõnul suudab tehisaju koostada kättesaadava informatsiooni põhjal selliseid riskimustreid, mille peale inimene ei oska tullagi: «Nende mustrite paikapidavust hakkavad omakorda siis analüüsima ja kontrollima ametnikud.»

Rozovi sõnul on TI turvalisuse seisukohast sama ohutu või ohtlik nagu kõik teisedki IT-tehnoloogiad: «Kui asutuse infrastruktuur on kaitstud ja seal kasutatakse tehisintellekti samadel tingimustel nagu teisi tehnoloogiaid, siis see ei kätke endas ka suuremat ohuriski infotaristutele.»