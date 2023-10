Isegi kui ettevõtted teadsid, et neid rünnatakse, õnnestusid kõik näidisrünnakud ikkagi. Pilt on illustreeriv.

«Sain IT-juhilt kõne, et meie veebi ja mitmesse süsteemi on sisse murtud,» kirjeldas Mobire Groupi tegevjuht Andrus Valma üht esmapilgul tavalist tööpäeva. Sel korral oli õnneks tegemist Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) ja Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) korraldatud näidisrünnakuga, et tõsta ettevõtte teadlikkust küberturvalisuse ja sellega otseselt seotud äririskide osas.