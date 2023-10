Ülemaailmne uneuuring: inimesed magavad aina halvemini

«Inimeste arv, kes enda und vähemalt korra nädalas nutikella abil jälgivad, on viimase kahe aasta jooksul kasvanud 182%. Kuna nutikell aitab kasutajal jälgida nii enda une pikkust kui ka selle kvaliteeti, siis annab see meile hea võimaluse uurida, kuidas inimesed magavad ja mis on selle une kvaliteet. Selleks analüüsisime me 716 miljoni öö uneandmeid Samsungi Galaxy Watch nutikellade kasutajatelt, mille näol on tegemist ühe suuremahulisema uneuuringuga, mis maailmas kunagi tehtud,» sõnas Samsung Eesti koolitusjuht Kirill Kozlov.