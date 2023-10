FOTOD ⟩ Huawei uues Helsingi laboris uuritakse, kuidas tervisenäite nutiseadmetega paremini mõõta

Paigalseis on edasiminek: Huawei laboris saavad sportlased ka ühe koha peal ujuda, et vastuvoolubasseinis erinevatel kiirustel ning isegi erineva vee puhtusega tervisenäitajaid mõõta.

Helsingis mitte kaugel kesklinnast asub üks kontor, kuhu sisse piiludes tundub esialgu, et tegemist on mingi spordimeditsiini asutusega, kus palju treeningseadmeid ja aparaate. Isegi mäesuusatamist saab teha ja ühe koha peal ujuda. Tegemist on uue Huawei terviselaboriga, milles mõõdetakse tippsportlaste tervisenäitajaid nii teaduslike aparaatide kui nutikelladega ning proovitakse panna viimaseid sama täpselt mõõtma, kui tipplabori seadmed suutelised.