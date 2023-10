Läbi tuule, suitsu ja tolmu sai Eesti Austraalia päikeserallil kõrge koha

Bridgestone World Solar Challenge’i peakorraldaja Chris Selwoodi sõnul on võistlus eriline, kuna suur osa sellest on seiklus, mitte võidusõit. «Meeskonnad, kes on sellest võistlusest osa võtnud, on pidanud rinda pistma tulekahjude, kõrgete ja madalate temperatuuride ning tuultega. Hoolimata sellest on nad hakkama saanud. See on võimalik ainult siis, kui sõiduk on vastupidav ja töökindel. Sõiduk, mis suudab sellele kõigele vastu pidada ja teekonna läbida on suur saavutus,» kirjeldas Selwood, lisades, et 3000 km pikkune distants ei ole kunagi tingimuste osas samasugune.