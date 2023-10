Narvas korraldatakse Ida-Virumaa suurim tehnoloogiasündmus W3N

Startup Estonia Ida-Viru tegevussuuna projektijuht Elina Dubova sõnas, et Ida-Virumaa on tehnoloogiaäri ja iduettevõtluse arendamiseks suure potentsiaaliga piirkond: «Ida-Virumaa on Eesti ühe suurema elanike arvuga maakond, millel on väga suur potentsiaal - meie kohalikud inimesed on haritud ja targad, siinsed koolid on tugevad reaalainetes ning siin on väga palju inimesi, kellel on pikaajalisi kogemusi tootmise ja tehnoloogiaga. See on väga tugev vundament uute ideede ja ettevõtete tekkimiseks. Taolised üritused on Ida-Virumaa arengu jaoks märgilised, sest nad inspireerivad, jagavad teadmisi, annavad võimaluse kontaktide loomiseks ning lõppkokkuvõttes ka uue ettevõtliku põlvkonna kasvamiseks.»