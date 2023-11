FIFA ON KASUTU? Uus jalgpallimäng teeb kõike sama hästi kui vana

Iseenesest ei avalda antud saavutus just väga palju muljet, sest tegemist on iga-aastase vutimänguga, mis nüüd lihtsalt uut nime omab.

Möödunud aasta üheks põrutavamaks uudiseks oli asjaolu, et mänguarendaja Electronic Arts (EA) otsustas jalgpalliorganisatsiooniga FIFA uut litsentsilepingut mitte sõlmida.

Kuuldavasti tahtis FIFA kordades rohkem raha kui varasemalt, ning kuigi EA koorib igal aastal mängu pealt korraliku summa, ei tähenda, et raha kulutamine on koheselt mõistlik mõte.

Võib seega järeldada, et FIFA polegi niivõrd oluline osa EA jalgpallimängudest, kui varasemalt arvasime.

Pall pole vahepeal kandiliseks muutunud

Kui aga lähtuda minu sõnadest, kes ma igal aastal põgusalt virtuaalset palli toksin ja vahel koos sõpradega mängin, siis on sari tunduvalt stabiilsem.

«EA Sports FC 24» ei ole palli kuju muutnud. See on jätkuvalt ümmargune. Platsil on jätkuvalt 22 meest, kes kõik ühte palli rohelise muruplatsi teises otsas asuvate väravaraamide vahele lüüa tahavad.