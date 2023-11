Kaugeim tarkvarauuendus: NASA saatis uue programmikoodi 20 miljardi kilomeetri kaugusele

Lisaks sellele, et need uurimisjaamad asuvad ülikaugel, on tegemist ka üsna vanade masinatega: mõlemad Voyagerid lendasid välja 1977. aastal. Vahepeal on tehnoloogia küll palju edasi arenenud, kuid programmid peavad kaugel avakosmoses jooksma endiselt sellelsamal iidsel riistvaral, millega Maalt lahkuti.

NASA peab kahe oma kosmoselaeva tarkvara värskendama mõlema pardal esinenud andmeprobleemide tõttu. Ainsad töötavad sondid väljaspool meie päikesesüsteemi peavad saama uuenduse, mis lahendab andmete edastamise probleemi, mis tabas Voyager 1 sidet juba 2022. aastal. Siis arvati, et kauge aparaat ongi lõplikult kaotanud oma võime loetavaid raporteid edastada.

Inseneride meeskond tegi kindlaks, et arvutusmoodul AACS oli sisenenud valesse režiimi, kuid nad ei suutnud põhjust kindlaks teha ega olnud seega kindlad, kas probleem võib uuesti tekkida. Tarkvarauuendus peaks selle lahendama.

Selliste hiiglaslike vahemaadega kulub programmikoodi lähetamiseks valguskiirusel üle 18 tunni. Kosmoselaeva vanuse ja side viivitusaja tõttu on oht, et programmiplaaster võib muu olulise koodi üle kirjutada või avaldada kosmoselaevale muid ootamatuid mõjusid. Nende riskide vähendamiseks on meeskond kulutanud mitmeid kuid koodi kirjutamisele, ülevaatamisele ja kontrollimisele.

Täiendava ettevaatusabinõuna saab esmalt tarkvarauuenduse Voyager 2. Kui see toimib, siis saadetakse sama pakett kaugemale kaksikule, Voyager 1-le, mis on Maast kaugemal kui ükski teine kosmoseaparaat, mistõttu on selle andmed väärtuslikumad.

Selline näeb välja täpne koopia Voyageride juhtimismoodulist, millel katsetasid maapealsed insenerid väljasaadetavat tarkvarauuendust. Kõik peab töötama laitmatult, sest 20 miljardi kilomeetri kaugusel asuvat kosmosesondi ei saa muud moodi enam eemalt parandada. Tarkvarauuendus peaks kohale jõudma valguskiirusel 18 tunniga. Foto: USA Lennundus- ja Kosmosemuuseum