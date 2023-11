EKSPERT ANNAB NÕU ⟩ Kas vahetada rattaid või rehve?

«Talverataste vahetus on rehvivahetusest ligi 25 protsenti soodsam ja võtab enam kui poole vähem aega. Kui rehvivahetuseks kulub tehnikul kuni tund, siis rataste vahetuseks läheb maksimaalselt 30 minutit ja sageli vähemgi. Express teenuse kasutajad saavad vahetuse tehtud lausa poole kiiremini,» soovitab Toyota Elke Mustakivi müügijärgse teeninduse juht Sten Tartu. Ta lisab, et rataste vahetuseks saab tihti kiiremini ka vahetuse aja, sest tegu on lihtsamini ja kiiremini tehtava tööga.

Tartu sõnul on rataste vahetus ka koduselt tehtav, kui järgida õigeid töövõtteid, mis on kirjeldatud autoomaniku käsiraamatus: «Rataste vahetuseks on vaja tasast ja kõva pinda, tungrauda, veljevõtit ning tõkiskingasid, mis on üldjuhul sõltuvalt auto mudelist standardvarustuses olemas ja autoga kaasas,» selgitas ta.

Tartu sõnul on rehvivahetuse hinnad võrreldes mullusega kasvanud ligi kümnendiku võrra. Mugavuse tõttu kaalutakse üha enam talverataste soetamist: «Rataste vahetus käib väga kiiresti, mis vähendab autoomanike jaoks pikka ooteaega ja laseb lühikese ajaga oma igapäevaste tegevuste juurde naasta,» rääkis Tartu.

«Talverataste puhul säilib kauem ka velgede välisilme. Samu velgi saab kasutada kogu sõiduki eluea vältel, eriti kui kasutusel on kaks eraldi veljekomplekti,» tõi Tartu välja talverataste eelise ning lisas, et kandes velgede eest heaperemehelikult hoolt säilitavad need ilusa välimuse aastateks.

Miinuskraadide saabudes on 40 protsenti Elkest Toyota soetanud sõidukiomanikest juba rehvid vahetanud, ent suur osa ootab veel oma broneeringut.