Kuidas toimub paberivaba õigusemõistmine digiriigis?

«Enda suureks üllatuseks olen näinud ka seda, kui hästi on asjad lahendatud Hispaanias. Nimelt seal filmitakse kogu istungit ning video kõrval on kohe transkriptsioon. Hiljem on järgmises kohtuastmes võimalik istungist videot vaadata selliselt, et transkriptsiooni tekstist saab otsida välja kõik kohad, kus räägitakse konkreetsest esemest, olukorrast või inimesest. See on kohtuniku jaoks meeletu aja kokkuhoid võrreldes sellega, mis materjali me hetkel peame läbi töötama selleks, et oluline info üles leida,» tõi kohtunik Asi näite mujalt maailmast.

Kui rääkida üldiselt teenuste digitaliseerimisest, siis on Asi sõnul oluline silmas pidada, et kõik süsteemid peavad olema väga lihtsad ja arusaadavad kõigile: «Me puutume kokku inimestega, kes on vanuses 1-100 ning väga erineva digipädevuse tasemega.» Samal ajal on vajalik ka teenuste digitaliseerimisega seotud riske hajutada.

«Selleks korraldame oma personalile koolitusi ja teeme kõik selleks, et neid riske vältida,» võtab kohtunik kohtute digitaalse tuleviku kokku.

Digiriik annab kohtute digihüppele hoogu

Riigi IT Keskuse arvutitöökohateenuste osakonna juhataja Risto Seegel selgitab, et kohtusaalide jaoks on välja töötatud unikaalsed erilahendused: «Ruumides on tihti kümneid mikrofone, mis on kõik esitlus- ja videotehnikaga integreeritud, mistõttu on lahendus tervikuna alati väljakutse.»

Vanglatele on hangitud ka tahvelarvuteid, mis on keskselt turvaliselt hallatud ning millega saab kinnipeetav vangla poolt ettenähtud lehekülgi külastada ja virtuaalselt kohtuistungil osaleda.