Huawei ja Honori telefonid hoiatasid: Google´i tarkvara on pahavara ja tuleb eemaldada

Teade, mis ekraanile ilmub, on ärevust tekitav: hoiatatakse, et Google on nutitelefoni sokutanud pahavara, mis «saadab privaatseid SMS-sõnumeid, meelitades kasutajaid maksma täiskasvanutele mõeldud sisu eest, laadib alla/installib rakendusi privaatselt või varastab privaatset teavet.»

Karmid süüdistused käivad justkui Google´i enda mobiilirakenduse kohta, hoiatades, et selles peitub troojalane TrojanSMS-PA.

Kui kasutajad proovivad Google´it eemaldada, siis midagi ei juhtu, kuid ka hoiatus tuleb mõne aja pärast ekraanile tagasi.

Ülemaailmselt levinud hoiatusteated jõudsid ka Eesti kasutajate telefonidele.

Sellise teatega soovitavad Hiina tootjate telefonid Google´i äpi oma mobiilist eemaldada. Foto: Ekraanipilt

Google´i esindaja ütles Bleeping Computerile, et teade tuli sellepärast, et seade ei pruugi olla sertifitseeritud kui Google Play poe ametlik seade, millesse võib Play poe rakendusi installida ning et seda teadet ei näita Google´i enda turberakendus Google Play Protect, vaid telefoni enda tootja poolt installitud vastav rakendus.

Huawei telefonides on hoiatajaks Huawei Optimizer ehk sarnane äpp, mis nagu Google Play Protectki kontrollib allalaetud tarkvara ohutust. Honor kasutab ilmselt sarnast tarkvara, kuid mingi muu nimega.

Lahenduseks ei pea midagi tegema, telefonis on tegelikult kõik turvaline, kinnitavad eksperdid ja Google. Kui korduvalt ette hüppavad teated liiga tüütuks muutuvad, pakutakse võimaliku lahendusena välja, et Huawei telefonides peaks Huawei Optimizeri äpil seadest (menüüst «Rakendused») rakenduse vahemälu ja andmed tühjendama või selle rakenduse üldse uuesti installima.

Ametlikku teadet, miks selline teade Hiina tootjate telefonidesse ilmus, alguses ei ilmunud, kuid nüüd on Huawei selgitanud, et hoiatus pärineb hoopis nende poolt kasutatavast viiruste tuvastamise ja eemaldamise mootorist Avast. Viirusehoiatus tekkis Google'i rakenduse teatud muudatustest. Huawei tegeleb selle probleemiga aktiivselt ja töötab selle lahendamise nimel, lisati.