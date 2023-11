Eesti ja Soome teadlaste loodud uut tüüpi turvatarkvara peab tegutsema nii kiiresti, et küberrünnakuga ei jõuta paha tegema hakatagi. Pilt on illustreeriv.

Küberrünnakud pole enam teema, mida võiks pidada ulmefilmide pärusmaaks. Karm reaalsus on see, et aina rohkem pahalasi tegeleb sellega, mismoodi ettevõtete tööd ohustada. Sissemurdmised andmebaasidesse, nende lukustamine omanike eest ja siis lunaraha nõudmine on olukorrad, millega puutub kokku ka aina rohkem Eesti firmasid. Koostöös Soome Åbo Akademi teadlastega on Tallinna Tehnikaülikooli tarkvaralabori professor Jüri Vain selle vastu välja töötanud uue rünnete varajase tuvastamise tarkvara.