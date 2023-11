Volkswageni lipulaev ID.7 valiti Saksamaa aasta autoks 2024

Volkswageni tegevjuhi Thomas Schäferi sõnul on äsja Euroopas debüteerinud ID.7 valimine Saksamaa aasta autoks väga maineka žürii poolt selle alles septembris välja tulnud mudeli uskumatu edulugu: «Auhinna pälvimine näitab, et me oleme õigel teel: tippkvaliteet, intuitiivne tööpõhimõte ja tõhusus toimivad. See on 100% Volkswagen.»