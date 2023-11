IT-ekspert: digiteadlik pereliige tagab ka sugulaste kaitse küber-ohtude eest

Kui noorematel keelatakse ligipääs lihtsalt ära, siis vanemate inimeste küberohtudest eemal hoidmiseks on parem lahendus neile selgitada ja näidata. Pilt on illustratiivne.

Ainuüksi augustis registreeris Elisa Netivalvuri teenus Eestis ligi 1,5 miljonit küberturvalisuse intsidenti, mis tähendab, et aina olulisemaks muutub küberruumis nutikalt toimetamine. Kuigi nooremad inimesed suudavad ohtudega tihti üsna hästi toime tulla, siis on järjest olulisemaks muutumas ka see, et digiohte hakkaks mõistma vanemad sugulased ning perekonna kõige nooremad liikmed.