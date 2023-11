Kiibitehnoloogial on sein vastas: Samsungi 1,4 nm tehnoloogiaga skeemid peaksid füüsikaseadustest maksimumi välja pigistama ning teoorias poleks enam võimalik veel väiksemaid transistore kiibi peale panna. Kuid muidugi on võimalik, et varsti leiutatakse jälle mõni hoopis uus lahendus, millega hakatakse protsessoreid hoopis teistmoodi tootma.

Foto: Samsung