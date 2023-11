Müüjatelt selgub, et uueks normaalsuseks on saanud 65-tolline nutiteler, mis on tegelikult päris suur. Sony Bravia XR-65X90L ongi just selline, lisaks juhib seda meelelahutusaparaati Google TV. Android on tavaliselt enamuse inimeste telefonides, seega võib see olla ka telekavaatamise uus normaalsus, sest Google TV ongi ehitatud samale platvormile. Sony lisab siia juurde oma tuntud headuses pildi ja heli. Kas millegi üle oleks veel nuriseda?