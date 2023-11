Musk, kes on muuhulgas ka Tesla ja SpaceX´i looja ning X-i ehk endise Twitteri sotsiaalmeediaplatvormi haldaja, andis reedel teada, et eesoleval laupäeval esitletakse uuenduslikku tehisaru mudelit: «Siis tutvustab xAI oma esimest tehisintellekti väljavalitud kasutajaskonnale. Mitmes mõttes on see praegu saadaolevatest parim.»