Eestis saab nüüd võtta kõnekaardi eSIMiga ehk ilma füüsilise SIM-kaardita

Eestis on esimest korda võimalus, kus kõnekaardi kliendid saavad oma mobiilsideteenuse kasutamise siduda eSIMiga. Mujal maailmas on sedalaadi teenus juba mõnda aega erinevatel operaatoritel kasutusel olnud.

Selleks et Super-kõnekaardi klient saaks värsket lahendust kasutada, on tal vaja eSIMi toega nutitelefoni ja äppi Super, kus on muudetud eSIMi stardipaketi ostmine ning aktiveerimine lihtsamaks ja mugavamaks.

Kui Superi stardipaketi ostjal on need tingimused täidetud, ei pea ta enam vaeva nägema füüsilise SIM-kaardi soetamise ja telefoni paigaldamisega. Nii muutub kõnekaardi kasutussevõtmine kiiremaks ja keskkonnasäästlikumaks, kuna kaob vajadus plastist SIM-kaardi järele.

Telia erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul soovib ettevõte pakkuda oma klientidele digitaalseid lahendusi, mis muudaks nende igapäevaelu mugavamaks ja efektiivsemaks: «Üha enam mobiilitootjaid varustab oma seadmed eSIMiga. See omakorda kasvatab klientide ootust, et nende mobiilioperaator pakuks uusi ja põnevaid võimalusi eSIMi võimekuse kasutamiseks. Meie loodud Super-kõnekaardi eSIMi lahendus loob kiirema ja mugavama võimaluse teenusega liitumiseks – vaid mõne minutiga on võimalik saada endale kõnekaart koos mobiilse interneti ja kõneside ühendusega ning selleks ei pea isegi kodust lahkuma.»

Telial on Eestis üle 100 000 Super-kõnekaardi kasutaja, kellest 89 protsenti kasutab nutiseadet. 12 protsenti Superi kasutajatest omab aga eSIMi võimekusega telefoni.

«Näeme, et siin on meil võimalus klientide ootustele lähemale tulla ja pakkuda neile midagi sellist, mida Eestis seni pakutud pole. Super-kõnekaardi kasutajad saavad äpi kaudu mõne minutiga eSIMi stardipaketi aktiveerida,» märkis Viilmann.

Telia erakliendiüksuse juht lisas, et paljude kasutajate jaoks on kõnekaardil eeliseid lepingulise mobiilipaketi ees: lihtne on teenusega liituda või see lõpetada, teenuse hind sõltub kasutatavast mahust ja näiteks Superi puhul toimub kogu teenuse haldamine mugavalt äpi vahendusel.

«Kuna nüüd on lisandunud Superile asukohast sõltumatu liitumine, on see veel üks tugev argument ja eelis kõnekaardi kasutamiseks. Vajadus kõnekaardi järele võib vahel tekkida ootamatult. Näiteks kasutavad kõnekaarti tihtipeale inimesed, kes avaldavad veebikeskkondades müügikuulutusi, kuid ei soovi kontaktnumbrina kasutada oma isiklikku mobiilinumbrit,» lisas Viilmann.