Microsoft paiskab uudiste pähe Internetti tehisintellekti loodud väljamõeldisi

Kas lumeinimene on olemas? Suuri keelemudeleid kasutav tehisintellekt, mis töötab Microsofti uudisteportaali MSN taga, on leidnud maailma infovaramut kammides, et see võib nii olla küll. Paraku esinevad moodsal tehismõistusel mõnikord hallutsinatsioonid, millest inimene aru ei saa, ja neid esitab uudisterobot kindlas kõneviisis.

Foto: Master Hughes / Pixabay