Tartus selguvad parimad eetilised häkkerid

Kell 10 hommikul algaval võistlusel osalevad 15-24-aastased noored Eestist, Lätist, Leedust, Põhjamaadest, Belgiast, Itaaliast ja Ameerika Ühendriikidest.

Tartu Ülikooli spordihoonesse (Ujula 4) üles seatud areenil on vastamisi 12 võistkonda Eestist ja 8 välismaalt, 11 on lahingus üle interneti. Võistkonnad peavad läbi kogu päeva lahendama erinevaid ülesandeid ja mõistatusi, mille fookuses on reaalsest elust pärit kriisid ja olukorrad: digivõrkudesse tungimine, selle avastamine ja ennetamine, viiruste ja pahavara analüüsimine, küberrünnakute lahendamine, salakoodi lahti muukimine jne.

Võistluste peakorraldaja CTF Techi juhi Kätlin Koemetsa sõnul on huvi Eestis välja mõeldud küberlahingu vastu nelja aastaga hüppeliselt kasvanud: «Üha kiiremini digitaliseeruvas maailmas on täna puudu umbes 3 miljonit küberspetsialisti, keda on muuhulgas vaja selleks, et kaitsta riigi- ja omavalitsusasutusi, elutähtsate teenuste pakkujaid, ettevõtteid, kodusid ja miljardeid inimesi järjest julmemate küberrünnakute eest. Prognooside järgi on 2035. aastaks internetiga ühendatud juba üle 45 miljardi seadme, mis muudab nõudluse eetiliste häkkerite osas veelgi kriitilisemaks. Seetõttu peetakse sarnaseid noortele mõeldud võistlusi üheks platvormiks, mille abil võita poisse ja tüdrukuid nii-öelda heade poolele, kes suudavad rünnakuid ennetada ja ära hoida.»

Telia Cyber Battle of Nordic-Baltics 2023 finaali juhib Karl-Erik Taukar. Võistlus Tartu Ülikooli spordihoones on avatud kõikidele huvilistele tasuta.

Lisaks on seda võimalik jälgida otseülekandes Telia Inspira kanalilt.

Lahingu kõrval on huvilistele avatud meelelahutusala, mida juhib Kristel Aaslaid, kes astub Villemdrillemi kõrval üles ka esinejana. Meelelahutusalal lööb kaasa Ahhaa teadusteater, robootikahuvilistele on spetsiaalselt selle ürituse tarbeks tehtud robotipuur ning Arvutitark pakub meelelahutusalal võimalust sõita rallisimulaatoritega, kihutada kodustel WRC radadel ja üles on ehitatud tõelisetele gameritele mõeldud näidis mängutuba.