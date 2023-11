Tahate, et Facebook ei nuhiks teie järel? Makske hingehinda!

Norra appihüüd e-privaatsuse tugevdamiseks

Norra on esitanud ametliku avalduse Euroopa Andmekaitsenõukogule, et see kaaluks kogu kontinenti hõlmavat Meta andmete kogumise tavade keelustamist Facebookis ja Instagramis reklaamimisel, laiendades seda kogu Euroopale.

Norra andmekaitseamet, tuntud kui Datatilsynet, tegi varasemalt ähvardusi trahvida Metat iga päev ühe miljoni krooniga (umbes 83 000 eurot), et veenda ettevõtet andmete kogumist lõpetama. Augustis algatas Datatilsynet igapäevased trahvid, väites, et Meta pole nende nõudmisi täitnud. Juulis jõustunud keeld, mis viis trahvide määramiseni, aegub aga 3. novembril. Seetõttu soovib Norra selle olukorra lahendamiseks "siduvat otsust".

Lisaks tekitab see tellimusmudel küsimusi e-privaatsuse tuleviku kohta Euroopas. Arvestades Facebooki ja Instagrami andmekäitluse vastuolulist ajalugu, tekitab reklaamivaba tellimisteenuse kasutuselevõtt muret selle üle, kuidas kasutajaandmeid uues raamistikus hallatakse. Kas tellimuse eest maksvad kasutajad saavad nautida täiustatud andmekaitset, samas kui tasuta kasutajad jätkavad maadlemist samade privaatsusprobleemidega?

Facebook ja Instagram on rahaahned

See samm rõhutab ka laiemat probleemi, mis puudutab tasuta e-teenuste elujõulisust. Facebook ja Instagram on juba aastaid reklaamidega raha teeninud ning see samm tellimusteenuse poole on pannud paljusid mõtlema, kas reklaamitoega platvormidel on raskusi kasumlikkuse säilitamisega või on see lihtsalt katse oma kasutajate pealt rohkem raha teenida.

Sotsiaalmeedia ettevõtted seisavad silmitsi järjest suurema kriitikaga ja kasutajate usaldus ettevõtete vastu on kõigi aegade madalaimal tasemel. Facebooki ja Instagrami reklaamivaba tellimusteenuse kasutuselevõtt Euroopas tekitab seetõttu mitmeid küsimusi. Kuigi reklaamivaba kogemuse võlu on ahvatlev, peaksid kasutajad ja reguleerivad asutused olema valvsad oma õiguste ja privaatsuse kaitsmisel.