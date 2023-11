Sony esitles maailma esimest täiskaader-pildisensoriga ja globaalse särisüsteemiga kaamerat Alpha 9 III

Uus täiskaadersensoriga ja globaalse särisüsteemiga kaamera teeb sarivõtteid kiirusega kuni 120 kaadrit sekundis ilma moonutuste ja kaamera pimestuseta. Kombineerides selle uue sensori Sony seni kõige arenenuma AF-süsteemiga, millel on tehisintellekti juhitav autofookus, suudab see teha kuni 120 korda AF/AE arvutusi sekundis ning sünkroniseerib välku kõikidel pildistamiskiirustel.

«Uus Alpha 9 III on Sony pilditöötluse jaoks murranguline saavutus,» ütles Sony Europe'i IP&S turundusjuht Yann Salmon Legagneur, «see kaamera on loodud profifotograafide vajadusi ja nõudmisi silmas pidades ning iga üksik uuendus alates sensorist ja kaamera suurusest kuni nuppude paigutuse ja menüüfunktsioonideni on tehtud vastavalt meie pildistajate kogukonna konkreetsetele soovidele ja tagasisidele. Oleme kuulanud neid ja saame Alpha 9 III uued võimalused ellu viia, mis lubavad fotograafidel jäädvustada seda, mida nad pole kunagi varem saanud jäädvustada.»