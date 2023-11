Tartus toimunud eetiliste häkkerite küberlahingu võitis Islandi võistkond

Et populariseerida küberharidust tüdrukute seas, selgitati eraldi arvestuses välja ka parimad võistkonnad, mis koosnesid ainult tüdrukutest. Siin krooniti võitjaks Eesti tiim Mean Girls, teine koht läks Itaalia tiimile Flagbusters, kolmandaks tulid tüdrukud Eesti võistkonnast Hatifnatid.

Võistluste peakorraldaja CTF Techi juhi Kätlin Koemetsa sõnul on haarava võistluse ja noorte innustamise kõrval väga oluline, et eile kogunesid võistlusele kaasa elama era- ja riigisektori küberturvalisuse eestvedajad, arvamusliidrid, otsustajad ja poliitikakujundajad: «Euroopa Komisjoni andmetel ulatusid 2020. aasta lõpuks küberkuritegevuse aastased kulud maailmamajandusele hinnanguliselt 5,5 triljoni euroni. See kolossaalne kahju, mida küberkuritegevus igaühele meist põhjustab, halvates elutähtsaid teenuseid elektrijaamadest kuni haiglateni, peabki meid kõiki mobiliseerima koostööks.