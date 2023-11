Huawei FreeBuds Pro 3 klappidel on kõik vajalik olemas, mida kõrvasisestest kapsliga laaditavatest võiks kõrvaklappidest tahta. On mürasummutus, läbipaistev ümbritsevat heli võimendav režiim, mitme seadmega korraga ühendamine, puutetundlik juhtimine (ja isegi väike nupp on vajutamiseks), parajalt pikk aku tööaeg ja neljas erinevas suuruses silikoon-otsikud paremini kõrva sobitamiseks (tavaliselt on olnud valikus kolm, lisandunud on eriti väike suurus XS). Laadimiskapslit saab suvalise juhtmevaba laadija peal laadida. Äpp on ka, kui vaja nuppude tähendust muuta ja ekvalaiserit peenemalt sageduste järgi sättida.