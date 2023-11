10. novembril jõudis poelettidele «Call of Duty: Modern Warfare III» (mitte segamini ajada 2011. aastal ilmunud mänguga «Call of Duty: Modern Warfare 3»).

Tegemist on otsese järjeosaga mullu ilmunud teosele «Call of Duty: Modern Warfare II» (mitte segamini ajada 2009. aastal ilmunud mänguga «Call of Duty: Modern Warfare 3»).