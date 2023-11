10. novembril nähti Californias Palmdale´is USA uut ülisalajast vargpommitajat B-21 Raider juba teisel katselennul. Kuna see toimus päise päeva ajal ning pealtnägijate oht oli suur, siis arvatakse, et enam ei hoitagi tulevikutehnoloogiat nii kiivalt vaka all ja näidatakse juba päris avalikult.

Foto: Gene Blevins / ZUMA Press Wire / Scanpix