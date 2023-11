Veebisait, mis seda teeb, kannab nime Clona.ai ja see avati Reidi poolt oktoobris. Seal on põhirõhk vestlustel: kunstmõistus on ära õppinud esineja täpsed harjumused ja kõnestiili, teab seda, mida teab inimesest originaal ning vastab fännide küsimustele või lobiseb tuhandetega igaühega eraldi vestlusaknas.