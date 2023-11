Vaata videot ⟩ Elektriauto laadija juures läks tõsiseks kähmluseks – vaata mille pärast

Elektriautode omanikud teavad suure võimusega kiirlaadijate väärtust. Kodus auto laadides võib kuluda nüüdisaegse elektrisõiduki laadimiseks pikki tunde. Vahel ei jagu ka ööst. Sadugi kilovatte laadimisvõimust välja pritsivad kiirlaadijad teevad sama töö ära kümnete minutitega. Seetõttu on ka hinnalt kallima võimsama voolujoa kasutajateks aega hindavad inimesed.

Facebookis on lendu lastud video Hiinamaalt, kus sellise kiirlaadija juures on autoomanikud omavahel kaabliotsa pärast lausa rüselema läinud. Kas sama tulevik võib ees oodata ka Eestis, kui akuautosid kasutuses on aina rohkem aga kiirlaadimiskohtade rajamine jääb mõne kännu taha kinni?