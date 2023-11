Aasta parima mängu tiitel võib tänavu minna Soome

Juba eesootaval kuul, täpsemalt 7. detsembril, leiab aset iga-aastane auhinnagala The Game Awards, kus tehakse selgeks lõppeva aasta parimad videomängud. Tänavused nominendid on värskelt avaldatud ning tundub, et meie põhjanaabrite võiduvõimalused on üpriski suured.