Suur probleem apla tehisintellektiga: sellele pole enam piisavalt andmeid ette sööta

Juba aasta tagasi hoiatasid teadlased, et tehisintellekti koolitamiseks vajalikud andmed saavad varsti otsa. Nüüd on see aeg käes - kõik, mille me oleme kunagi digitaalselst salvestanud ja nett üles pannud, on juba läbi uuritud ja aina suurema isuga masinõppele pole enam midagi ette kühveldada.