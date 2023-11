Elektrilistest inimesi vedavatest pisikopteritest on juba räägitud aastakümneid ning aeg-ajalt keegi ka katsetab kuskil tühermaal mõnda mudelit. Seekord said aga kaks mobiilsuse idufirmat Joby Aviation ja Volocopter loa katsetada lendtaksode prototüüpe maailma ühe kõige tihedamini asustatud linna New Yorgi kohal.