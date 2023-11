Xiaomi uue elektriauto pildid lekkisid tootmisse lubatud sõidukite nimekirjast, mida avaldab Hiina ministeerium igakuiselt. Tootjad pole sellega tavaliselt rahul, et nende tulevased mudelid niimoodi paljastatakse, aga midagi pole teha.

Eestis on müügil Xiaomi nutitelefonid ja isegi nutikad veekeedukannud, kuid Hiina suurtootja ambitsioonid on märksa laiemad. Kohe on turule ilmumas Xiaomi elektriautod, mis tahavad Teslale silmad ette teha.