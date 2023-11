Tasuta mäng õpetab, kuidas maailmalõpp üle elada

Värviküllase indie-mängu arendajad on ammutanud inspiratsiooni 90ndate rollikatest ning toonud meieni lustaka seikluse, mille käigus tuleb alistada vastased ning päästa maailm.

Kui ühes tasuta teoses tuleb maailm päästa, siis teises see võimalus puudub. Nimelt on «Surviving the Aftermath» nime kandvas mängus juba maailmalõpp ära olnud.