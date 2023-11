Registreeri ⟩ Postimees E-sport korraldab Eesti esimese suure «Valoranti» turniiri

Võistlused on jaotatud kahele päevale: kaotajate ringiga kvalifikatsioonimängud leiavad aset 9. detsembril, võitjate- ja kaotajate ringi finaal ning üldfinaal toimuvad aga 10. detsembril.

Kokku saab võistlusest osa võtta kuni 64 meeskonda. Turniir on avatud kõigile Eesti kodanikele või alalist elamisluba omavatele inimestele. Iga osaleja peab olema vähemalt 14-aastane või omama lapsevanema luba turniiril osalemiseks.

Turniiri toetab ROG – Republic of Gamers ning auhinnafondiks on 750 €, mis jaguneb vastavalt 1. Koht 400€; 2. Koht 200€; 3. Koht 150€.

«Valoranti» näol on tegemist 2020. aastal ilmunud üksikisikuvaates tulistamismänguga, milles astuvad vastamisi kaks viieliikmelist võistkonda. Teose arendajaks on populaarse MOBA «League of Legends» arendaja Riot Games.