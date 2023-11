PARAS PAUK ⟩ Tehisaru isa Altman sai oma firmast kinga – mis juhtus?

Sam Altman on vallandatud OpenAI, Inc. mittetulundusühingu tegevjuhi kohalt, mis on OpenAI tehisintellekti startupi juhtorgan. Ta lahkub nii ettevõtte juhatusest kui ka tegevjuhi ametikohalt. Altmani lahkumisele eelnes juhatuse «kaalutletud ülevaatusprotsess», milles jõuti järeldusele, et Altman «ei olnud oma suhtluses teiste juhatuse liikmetega järjepidevalt avameelne», takistades nende võimet oma kohustusi täita​​. Siit võib mõistagi küsida, et kui tehisaru loojate hulgas on suuri erimeelsusi, siis kui ulatuslikult võib mõjutada se tehisaru enese kvaliteeti?