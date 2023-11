Alles reedel ilmusid ootamatud teated idufirma OpenAI tegevjuhi ning ChatGPT looja Sam Altmani lahtilaskmisest, kui nüüd on hakatud aina häälekamalt nõudma hoopis tema tagasi ametisse kutsumist. Nõudjateks on investorid ja ka OpenAI suurinvestor Microsoft tahaks erinevate allikate andmetel just Altmani tegevjuhina edasi näha.