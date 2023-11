Prantsuse sõjandusekspertide poolt heaks kiidetud idee on tõesti selge ja arusaadav: tagada, et sülemis töötavad droonid suudaksid end positsioneerida nii, et saavutataks lennuki või lahingudrooni radari jaoks vajalik ristlõikepindala. Nii arvavad vaenlase õhutõrjesüsteemid, et ründavaks õhumasinaks on midagi suuremat ja väärtuslikku.