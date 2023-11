LÖÖVADKI LAHKU? ⟩ Huawei uus telefonide operatsioonisüsteem pole enam Androidiga ühilduv

Väljaande Pandaily sõnul otsitakse praegu palju HarmonyOS-i arendajaid, et Huawei uuele platvormile äppe arendada. Nendele pakutav palk on tunduvalt kõrgem, kui Androidi arendajate oma, avaldas Pandaily .

Huaweil on aga endiselt hiiglaslik turuosa Hiinas ja Aasia riikides ning selle kasutajaskonnaga on võimalik hakata looma täiesti oma platvormi, kus on saadaval spetsiaalselt Huawei seadmete jaoks tehtud äpid ja teenused. Huawei senise operatsioonisüsteemi versiooni HarmonyOS 4 kasutajaid on praeguseks juba üle saja miljoni.