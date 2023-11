Lätis sai valmis Baltimaade esimene ujuv päikesepark

Ujuvsüsteemi projekteeris Sungrow, mis on praegu maailmas üks kolmest turuliidrist ujuva päikeseelektrijaama lahenduste vallas, päikesemoodulid vete kohale tootis Prantsuse ettevõte Recom.

Energia, mis vee pealt saadakse, läheb Sloka reoveepuhasti tarbeks, mis kasutab 40% Jurmala veevärgi tarbitavast energiast. Päikesejaama paigaldamine aitabki Sloka veepuhastusjaamal ise energiat toota, alandades veevõrguettevõtte elektrikulusid. Projekti eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 231 657 tonni võrra aastas, mis vähendab ühtlasi kogu piirkonna süsiniku jalajälge.

Garanteeritud 30-aastase kasutusea jooksul suudab ujuv päikesejaam pidevalt töötada üsna karmis kohalikus keskkonnas. Süsteem on vastupidav nii soolale, udule, lumele kui jääle – Läti mereäärsele kliimale tüüpilistele oludele –, aga ka ammoniaagi ja vesiniksulfiidi mõjule.

Miks just tiik Jurmala lähistel?

«Ujuvjaamad ei ole Lätis ja Baltimaades veel populaarsust saavutanud, kuigi see on piirkonnale omaste habraste ökosüsteemide jaoks kõige turvalisem variant. Vees asuvad ujuvad energiasaared kaitsevad veekogu liigse päikesevalguse eest, takistades veealuse taimestiku kasvu ning säilitades vee ökosüsteemi tasakaalu ja puhtuse,» selgitas päikesejaama projektijuht ja Derexi rohelise energia osakonna direktor Julia Nikulina, «lisaks on veekeskkond paneelide endi jaoks optimaalne, kuna vee loomulik jahutav toime aitab jaamas hoida stabiilset temperatuuri. Veelgi suurem jaama jõudlus saavutatakse aga kahepoolsete päikesepaneelidega, mis kasutavad ära päikese peegelduse veepinnalt.»