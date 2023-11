MÕRTSUKAS ELON ⟩ USA seadusandjad uurivad Muski korraldatud tapatalguid

Elon Muski neurotehnoloogia ettevõtte Neuralinki ahvide heaolu on suures ohus. Teated ajukahjustustest ja pikaks veninud surmajuhtumitest on kummitanud kõiki, kes neist teada saanud on. See on biotehnoloogia ettevõttele tohutu probleemi kaela toonud.