ROBOTID AEDNIKUKS ⟩ Juba kümne aasta pärast tegelevad linnahaljastusega nutikad masinad

Selle eesmärgiks on leida lahendus linnade rohealade hoidmiseks ja nende bioloogilise mitmekesisuse toetamiseks olukorras, kus linnahaljastajatest on üha suurem puudus. Visiooni järgi on 2033. aastaks tehnoloogia arenenud piisavalt kaugele, et see on võimeline andmeid koguma ja iseseisvalt tegema paljusid haljastustöid, näiteks niitma, lehti multšima, trimmerdama, umbrohtu tuvastama, seemneid külvama ning väetama.