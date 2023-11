Eesti tugevaim «CS2» tiim võitis järjekordse turniiriga 5000 dollarit

Finaalis tuli taaskord vastaseks Zero Tenacity, kes oli end vahepeal kaotajate ringist tagasi üles mänginud. Kuigi sYnck oli samal turniiril Zero Tenacity üle juba võidutsenud, siis ennustati ikkagi pigem vastaste edu.

Samuti on sYnck nüüd kutsutud ka European Pro League Season 12 turniirile. Seal on auhinnafond juba 20 000 dollarit. Võitu jahivad teiste hulgas ka sellised tippmeeskonnad nagu Preasy, paiN, Into the Breach ja Sprout.