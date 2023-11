Kui Sonos Move 2 karbist välja võtta, siis tundub see päris raske - 3 kg. Kuid kaal on pea ainus näitaja, mis jäi täpselt samaks võrreldes eelmise versiooniga. Kolmekilost kõlarit küll reisiks kotti ei topi, aga kuna sel on huvitav ovaalne rõngas laadimisaluseks, siis kõlarit ennast saab selle pealt igal ajal ära tõsta kuhu iganes vaja: õue terrassile, basseini äärde (sest seadmel on IP56 pritsme- ja tolmukindlus) või ka maamajja või lõkkeplatsile kaasa võtta, kus pole igal pool elektrit võtta. Tõstmiseks on tagaküljel lohk, mis toimib üsna kindla sangana.